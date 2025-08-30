Участие в нем также примут руководители 10 международных организаций, включая генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и генсека СНГ Сергея Лебедева

ТЯНЬЦЗИНЬ, 31 августа. /ТАСС/. Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) с участием президента России Владимира Путина и руководителей более чем 20 государств в воскресенье начинает работу в городе Тяньцзинь (Северный Китай). Как прокомментировал помощник министра иностранных дел КНР Лю Бинь, это будет самый масштабный форум объединения за всю историю его существования.

По словам китайского дипломата, участники форума планируют подвести некоторые итоги работы ШОС, наметить пути для дальнейшего развития организации, укрепить солидарность и консенсус по ключевым вопросам международной повестки. На территории Китая саммит объединения проходит уже пятый раз. В качестве площадки для его проведения теперь выбран Тяньцзиньский международный конгрессно-выставочный центр "Мэйцзян" - объект, запущенный в эксплуатацию в сентябре 2010 года, когда в нем состоялась трехдневная Встреча новых лидеров Всемирного экономического форума ("Летний Давос"). Территория комплекса достигает 356,2 тыс. кв. м, в том числе 100 тыс. м - площадь застройки.

Помимо лидеров государств - членов ШОС и ряда других стран в саммите также примут участие руководители 10 международных организаций - генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, генсек Ассоциации государств Юго-Восточной Азии Као Ким Хорн и прочие лица.

В связи с саммитом в Тяньцзине введены повышенные меры безопасности. В частности, вплоть до 3 сентября местный аэропорт закрыт для грузовых рейсов, а воздушное пространство - для тренировочных полетов. Согласно информации МИД КНР, на некоторых трассах в центре города будут введены меры по ограничению дорожного движения.

Участие России

Как заявил посол РФ в Китае Игорь Моргулов, ШОС не заставляет выбирать чью-либо сторону и не навязывает мнения, ее деятельность не направлена против третьих стран. По словам российского дипломата, привлекательность объединения заключается в принципах равенства, консенсуса, взаимного доверия, баланса интересов, взаимной выгоды, уважения к культурному разнообразию, в намерении избегать недружественных действий по отношению друг к другу. Он указал на готовность Москвы совместно с Пекином работать над укреплением глобального авторитета организации, которая "предлагает эффективную модель сотрудничества между государствами, стремящимися к стабильности, процветанию и гармоничному совместному развитию".

Ранее помощник главы МИД КНР Хун Лэй прокомментировал, что нынешний визит в Китай Путина, который помимо участия в саммите ШОС в Тяньцзине будет присутствовать на параде в Пекине по случаю 80-й годовщины победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии, демонстрирует высокий уровень всеобъемлющего стратегического партнерства двух стран в новую эпоху, символизирует их солидарность и решимость защищать итоги победы во Второй мировой войне. По словам дипломата, в условиях нестабильной международной ситуации Пекин и Москва должны укреплять сотрудничество на площадке ШОС и в других многосторонних форматах, утверждать "подлинный многосторонний подход".

Повестка форума

По оценке МИД КНР, саммит в Тяньцзине станет одним из важнейших дипломатических мероприятий Китая в 2025 году. Согласно оглашенной программе, председатель КНР Си Цзиньпин будет председательствовать на заседании Совета глав государств-членов и на встрече "ШОС плюс", где выступит с докладами.

Ожидается, что китайский лидер изложит позицию Пекина по поводу дальнейшего развития организации с учетом происходящих в мире изменений, в соответствии с народными ожиданиями. Кроме того, он проинформирует общественность о новых мерах в поддержку высококачественного развития, углубления всестороннего сотрудничества ШОС, предложит дополнительные методы для продуктивного взаимодействия с целью сохранения международного порядка, который сформировался после Второй мировой войны, а также совершенствования системы глобального управления.

В ходе форума запланировано подписание Тяньцзиньской декларации. Лидерам стран - участниц объединения также предстоит утвердить Стратегию развития ШОС до 2035 года, где будут изложены ключевые цели сотрудничества. Кроме того, ожидаются заявления по случаю 80-летия ООН и победы в мировой антифашистской войне.

В период проведения саммита пройдет и ряд двусторонних мероприятий. Как сообщило министерство иностранных дел Китая, участники саммита примут по его итогам ряд документов, касающихся укрепления сотрудничества в сфере безопасности, в области экономики и культурно-гуманитарного взаимодействия. Они рассмотрят инициативы, касающиеся поддержки многосторонней торговой системы, противодействия экстремистской идеологии, укрепления сотрудничества в таких областях, как транспорт, энергетика, цифровизация, зеленое развитие, искусственный интеллект и научные инновации.

Одним из важных событий форума станет банкет, который Си Цзиньпин устроит в честь руководителей стран и международных организаций.

Перспективы расширения

Как подчеркнул Лю Бинь, ШОС "создана на рубеже веков в период значительных глобальных изменений" и под стратегическим руководством лидеров государств - членов организации, невзирая на трудности, выступает в качестве эффективной площадки для углубления взаимного доверия. По его оценке, за время существования объединения его механизмы взаимодействия стали более совершенными, а сотрудничество между участниками продемонстрировало высокую продуктивность по целому ряду направлений. В связи с этим, по словам помощника главы МИД КНР, международное влияние объединения неуклонно растет.

"Сегодня ШОС включает 10 государств-членов (Россия, Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан - прим. ТАСС), 2 страны-наблюдателя (Афганистан и Монголия) и 14 партнеров по диалогу (Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка), охватывая три континента - Азию, Европу и Африку. Она стала крупнейшей в мире региональной организацией сотрудничества с точки зрения численности населения, географического охвата и потенциала развития", - напомнил дипломат.

Он отметил, что ШОС превратилась в важную силу по построению нового типа международных отношений, опирающихся на принципы равноправия и справедливости. В итоге организация пользуется популярностью среди все большего количества стран, которые могут стать новыми членами и партнерами объединения, чтобы "внести позитивный вклад в упорядоченный многополярный мир".

"Шанхайский дух" останется неизменным

Как подчеркнул Лю Бинь, китайская сторона намерена твердо придерживаться на площадке ШОС принципов инклюзивности и толерантного взаимодействия. По его оценке, все участники организации находятся на "важном этапе ускоренного развития".

"Китай надеется использовать саммит в Тяньцзине для достижения политического консенсуса с государствами-членами, для стимулирования динамики сотрудничества, выработки единой позиции и принятия совместных мер по преодолению неопределенности и непредсказуемости в международной обстановке за счет стабильности и устойчивости ШОС", - пояснил помощник министра иностранных дел Китая.

Тем самым, как он отметил, будут созданы более благоприятные условия для "прочного мира, всеобщей безопасности, совместного процветания, открытости и инклюзивности, а также гармоничных дружеских отношений между народами всех стран региона". Китайский дипломат подтвердил, что Пекин намерен провести в Тяньцзине "дружественный, солидарный и плодотворный" саммит, который позволит "вывести ШОС на новый этап высококачественного развития, характеризующийся еще большим единством, более тесным сотрудничеством, повышенной жизнеспособностью и большей эффективностью".

Экономическое сотрудничество на пространстве ШОС

По словам заместителя министра коммерции КНР Лин Цзи, на фоне усиливающегося протекционизма отдельных государств, которые своими односторонними действиями подрывают международный торгово-экономический порядок, ШОС, придерживаясь принципов равенства, взаимной выгоды и уважения, открытости и толерантности, демонстрирует "чрезвычайную устойчивость и жизнеспособность в области регионального экономического сотрудничества". Как он отметил, в 2024 году товарооборот между КНР и государствами объединения достиг исторического максимума - $512,4 млрд, увеличившись на 2,7%. Это вдвое больше, чем в 2018 году, когда саммит организации проходил в городе Циндао (провинция Шаньдун, Восточный Китай).

Как подчеркнул чиновник, одновременно КНР углубляет со странами ШОС инвестиционное сотрудничество путем заключения ряда двусторонних соглашений, охватывающих как традиционные направления, включая нефтегазовую сферу, полезные ископаемые, обрабатывающую промышленность и инфраструктурное строительство, так и новые области - цифровые и зеленые технологии.

Кроме того, по словам Лин Цзи, государства - члены организации добились обнадеживающих результатов в области транспортного сообщения. Как он отметил, наблюдается процесс формирования единой сети сухопутных и морских маршрутов, играющих положительную роль в расширении взаимодействия между странами ШОС.

Саммит и парад в Пекине

Удачным дополнением к саммиту ШОС в Тяньцзине 3 сентября станет военный парад в Пекине в честь 80-летия победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и победоносного завершения Второй мировой войны. На этом масштабном мероприятии будут присутствовать Путин, Си Цзиньпин, лидер КНДР Ким Чен Ын, руководители еще 24 стран, в том числе главы других государств - членов организации.

Китайская сторона подошла к проведению парада очень ответственно: в ходе подготовки к нему за последние три недели были трижды организованы генеральные репетиции. Для проведения второй из них власти КНР мобилизовали 40 тыс. человек.

Церемония продлится 70 минут, на ней Народно-освободительная армия Китая представит традиционные виды войск и новые рода Вооруженных сил. По центральной пекинской площади Тяньаньмэнь пройдут 45 расчетов, КНР продемонстрирует передовые ракетные технологии, танки, авиацию и беспилотные системы национального производства.

Как отметил Игорь Моргулов, в заявлении ШОС, посвященном 80-летию победы в Мировой антифашистской войне и 80-й годовщине основания ООН, которое планируется огласить на форуме, будет подчеркнут исторический вклад стран - участниц организации в построение более справедливого и демократичного международного порядка.

ШОС была основана 15 июня 2001 года в Шанхае. Сначала в ее состав входили шесть стран - Россия, Казахстан, Киргизия, Китай, Таджикистан и Узбекистан, в 2017 году к ним присоединились Индия и Пакистан, в 2023 году - Иран, а в 2024 году - Белоруссия.