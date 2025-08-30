Президент США назвал Джона Бреннана и Джеймса Коми, предположительно причастных к распространению ложной информации о вмешательстве России в американские выборы 2016 года, плохими и "очень-очень больными" людьми

ВАШИНГТОН, 31 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не возражал бы против взятия под стражу бывших руководители ЦРУ и ФБР Джона Бреннана и Джеймса Коми в связи с их предполагаемой причастностью к распространению демократами заведомо ложной информации о вмешательстве России в американские выборы 2016 года. Об этом глава вашингтонской администрации заявил в интервью порталу The Daily Caller, которое было опубликовано 30 августа.

"Меня это совершенно не беспокоило бы", - ответил Трамп на вопрос о том, как бы он отнесся к тому, чтобы по итогам разбирательства, которое проводят сейчас власти США, Бреннана и Коми "показали бы по телевизору в наручниках и под арестом". "В зависимости от того, что выяснится, если они виновны, то виновны, - подчеркнул президент США. - Они плохие люди. И они очень-очень больные люди".

Глава Белого дома признал, что не может с уверенностью сказать, будет ли кто-то задержан в связи с упомянутым расследованием, которое проводит Минюст США. "Не знают, будут ли [задержания]. Они должны быть", - отметил он. Говоря о бывшей первой леди и экс-госсекретаре США Хиллари Клинтон, которая была его соперницей на президентских выборах 2016 года, Трамп подчеркнул: "Я бы не хотел, чтобы супруга [бывшего] президента попала в тюрьму, но она в полной мере виновна". Американский лидер ранее не раз выражал уверенность в том, что Клинтон причастна к фабрикации упомянутых данных.

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард 18 июля опубликовала отчет, в котором говорится, что администрация 44-го президента США демократа Барака Обамы после победы республиканца Трампа на выборах главы государства в 2016 году фактически сфабриковала разведывательные данные, якобы свидетельствовавшие о вмешательстве России в избирательный процесс. Это было сделано, чтобы попытаться лишить Трампа власти, отметила Габбард. По ее словам, за несколько месяцев до выборов разведка США была единодушна: Россия не имела ни намерения, ни возможности вмешаться в американские выборы. Однако в декабре 2016 года (после победы Трампа) администрация Обамы дала указание подготовить новый доклад, противоречащий прежним оценкам. Габбард пояснила, что ключевой вывод разведки о том, что Россия не повлияла на итоги выборов, был изъят и засекречен.

Габбард ранее заявила, что передала Минюсту США документы по этой теме. Как она отмечала, инициированное ведомством расследование по делу о приписываемом России вмешательстве в выборы станет первым шагом на пути к привлечению к ответственности причастных к фабрикации данных.

Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами. Москва также называла беспочвенными утверждения о ее попытках повлиять на ход выборов в США.