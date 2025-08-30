NBC: в США отношения глав Нацразведки и ЦРУ осложнились после раскрытия агента

Директор Национальной разведки Тулси Габбард опубликовала список из 37 сотрудников американских спецслужб, лишенных допуска к секретным материалам, среди которых был эксперт, специализировавшийся на России

НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /ТАСС/. Отношения директора Национальной разведки США Тулси Габбард и главы Центрального разведывательного управления Джона Рэтклиффа ухудшились после того, как было раскрыто имя работавшего под прикрытием сотрудника ЦРУ. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.

Габбард ранее опубликовала в X список из 37 бывших и действующих сотрудников американских спецслужб, лишенных допуска к секретным материалам. По словам Габбард, они "злоупотребляли доверием общественности путем использования в политических целях разведданных и манипулирования ими, организации без разрешения их утечек", а также допускали иные "вопиющие нарушения норм ведения разведывательной деятельности". Согласно данным американских СМИ, в этом списке был и высокопоставленный сотрудник ЦРУ, работавший под прикрытием и специализировавшийся на России.

Такой шаг главы Нацразведки ошеломил руководство ЦРУ и стал очередным свидетельством напряженности и недопонимания в отношениях между Габбард и Рэтклиффом, считают источники NBC News. По мнению некоторых из них, Габбард пытается вернуть доверие президента США Дональда Трампа, демонстрируя ему, как она разоблачает его политических врагов в том числе среди агентов ЦРУ.

Телеканал считает, что сложившуюся ситуацию можно считать иллюстрацией не только разногласий между Габбард и Рэтклиффом, но также расширения масштабов "непредсказуемых чисток среди кадровых чиновников, которых сочли недостаточно лояльными" к администрации Трампа.