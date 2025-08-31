Президент Венесуэлы приветствовал завершение мобилизации и пополнения ополченцев

Николас Мадуро отметил, что путь к миру и самостоятельности строится на активной роли гражданского общества

КАРАКАС, 31 августа. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил участников второго этапа мобилизации резервистов и призыва в ряды Боливарианской национальной милиции для защиты мира и суверенитета республики в ответ на угрозы США. "Сердечно поздравляю вас с успешным проведением второго этапа реализации Национального плана защиты суверенитета и мира имени Симона Боливара", - написал глава государства в своем Telegram-канале.

Мадуро отметил, что венесуэльский народ продемонстрировал решимость в обеспечении безопасности и укреплении национальной обороны. Он подчеркнул, что сплоченность граждан республики позволяет противостоять любым внешним угрозам, включая агрессию со стороны американского империализма и его союзников.

"Путь к миру и полной самостоятельности строится на активной роли гражданского общества <...> патриотизме, национальной гордости и ответственности перед будущими поколениями", - заявил венесуэльский лидер.

Решение о мобилизации вооруженных сил, ополченцев и резервистов принято в Венесуэле в ответ на угрозы интервенции со стороны США. 19 августа агентство Reuters, ссылаясь на источники в Пентагоне, проинформировало о том, что три эсминца ВМС США (USS Gravely, USS Jason Dunham и USS Sampson) направлены в южную часть Карибского бассейна к берегам Венесуэлы "для проведения операций по борьбе с наркокартелями". Также сообщалось о переброске атомной подводной лодки USS Newport News, ракетного крейсера USS Lake Erie, десантных кораблей и 4,5 тысяч военнослужащих.

По данным газеты The New York Times, президент США Дональд Трамп тайно подписал директиву о начале применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей.