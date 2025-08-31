Еще пять тыс. машин ждут своей очереди для отправки в анклав, сообщил глава египетской провинции Северный Синай

КАИР, 31 августа. /Корр. ТАСС Анастасия Оляндэр/. Сотни грузовиков с гуманитарной помощью въезжают в сектор Газа из Египта на ежедневной основе. Это в беседе с корреспондентом ТАСС подтвердил губернатор египетской провинции Северный Синай Халед Мугауир.

"Из Египта в Газу ежедневно въезжают сотни грузовиков, еще 5 тыс. машин ожидают своей очереди для отправки в анклав. Они доставят туда все виды гуманитарных грузов", - подчеркнул чиновник. При этом губернатор рассказал, что больные и раненые палестинцы, нуждающиеся в медицинской помощи, не могут выехать из Газы на лечение в Египет и другие страны начиная с марта этого года, когда было нарушено действовавшее с января соглашение о прекращении огня в анклаве. На вопрос ТАСС о возможном возобновлении вывоза раненых из анклава в ближайшем будущем губернатор ответил отрицательно.

22 августа эксперты поддерживаемого ООН механизма по мониторингу за продовольственной безопасностью - Комплексной классификации стадий продовольственной безопасности (IPC) - впервые официально охарактеризовали ситуацию в провинции Газа на севере палестинского анклава как голод. В тот же день в канцелярии главы правительства еврейского государства Биньямина Нетаньяху заявили, что Израиль "не морит голодом", а "предотвращает голод" в Газе. В офисе израильского премьера указали, что палестинское движение ХАМАС "систематически ворует гуманитарную помощь и превращает ее в оружие войны", тогда как Израиль справился с проблемой перебоев в поставках, сбрасывая помощь с воздуха, а также доставляя гуманитарные грузы морскими путями и безопасными маршрутами.

Представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Ольга Черевко 26 августа назвала ситуацию с голодом в секторе Газа полностью рукотворной и заверила, что ее можно было предотвратить.