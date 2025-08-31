Об этом сообщил губернатор египетской провинции Северный Синай Халед Мугауир

КАИР, 31 августа. /Корр. ТАСС Анастасия Оляндэр/. Больные и раненые палестинцы, нуждающиеся в медицинской помощи, не могут выехать из сектора Газа на лечение с марта этого года, когда было нарушено действовавшее с января соглашение о прекращении огня в анклаве. Об этом корреспонденту ТАСС рассказал губернатор египетской провинции Северный Синай Халед Мугауир.

"Мы не смогли эвакуировать из Газы никого, кто нуждался бы в лечении, с тех пор, как режим прекращения огня был сорван", - констатировал он. На вопрос ТАСС о возможном возобновлении вывоза раненых из анклава в ближайшем будущем губернатор ответил отрицательно.