Бывший американский разведчик и экс-инспектор ООН допустил скорую отправку Киевом на фронт 18-летних

НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /ТАСС/. Противники сближения РФ и США на Западе готовы пожертвовать Украиной, чтобы не допустить улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном. Такое мнение выразил бывший американский разведчик и экс-инспектор ООН Скотт Риттер.

"В США, в Европе присутствует серьезная оппозиция из тех, кто [хочет] помешать [американскому лидеру] Дональду Трампу наладить отношения с Россией. Те, кто против налаживания отношений с Россией, готовы пожертвовать Украиной, чтобы добиться своего. Когда я говорю "пожертвовать", я имею это в виду в буквальном смысле. Они уничтожают генофонд Украины", - сказал он в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Риттер допустил, что скоро Киев "начнет отправлять на фронт 18-летних", и это будет означать "конец для Украины".

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды по общественным местам и избивают задержанных, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью.