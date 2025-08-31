Си Цзиньпин: Китай и Армения установили отношения стратегического партнерства

Председатель КНР назвал событие важной вехой в развитии двусторонних отношений

ТЯНЬЦЗИНЬ, 31 августа. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Армении Никол Пашинян объявили на встрече в Тяньцзине об установлении отношений стратегического партнерства между Пекином и Ереваном.

"Установление стратегического партнерства является важной вехой в развитии отношений между двумя странами", - приводит слова Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая.

31 августа - 1 сентября в Тяньцзине пройдет саммит ШОС. В нем примет участие президент РФ Владимир Путин, лидеры более чем 20 государств и руководители 10 международных организаций.