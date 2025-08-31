Даурен Абаев отметил, что республика видит перспективу в активном участии в организации

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Астана проявляет интерес к БРИКС и рассматривает площадку в качестве дополнения к тем международным организациям, в которых республика уже состоит. Об этом заявил ТАСС посол Казахстана в России Даурен Абаев.

"Мы всегда рассматриваем БРИКС не как альтернативу, а как дополнение к тем международным организациям, которые уже есть, - сказал он. - Мы активные участники ШОС, мы активные участники Евразийского экономического союза, мы активные участники ОДКБ, СНГ, поэтому не как альтернативу, а как дополнение мы, безусловно, рассматриваем [БРИКС], и для нас это интересно".

Абаев отметил, что Казахстан видит перспективу в активном участии в организации. "Мы видим перспективу, видим, что наши большие соседи, такие как Россия и Китай, входят в БРИКС, поэтому для нас это интересно с точки зрения как развития логистики, развития новых проектов, развития бизнеса", - подчеркнул он.

Казахстан стал страной - партнером БРИКС в этом году. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera в мае отмечал, что пока считает такой формат участия достаточным и страна будет наблюдать за работой организации. В начале июля заместитель премьер-министра - министр иностранных дел республики Мурат Нуртлеу по поручению Токаева принял участие в саммите БРИКС в Бразилии.

В настоящее время в состав БРИКС входит 10 государств. Это Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР, ОАЭ, Иран, Египет, Эфиопия и Индонезия.