Даурен Абаев отметил, что в примерно 3 из 7 тыс. школ в республике обучение ведется на русском языке

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Казахстан считает своей сильной стороной тот факт, что 95% населения говорят на русском языке. Об этом заявил ТАСС посол республики в РФ Даурен Абаев.

"В Казахстане, по-моему, 95% населения говорят на русском языке, и мы считаем, что это наша сила - знать русский язык. Безусловно, в приоритете наш государственный язык - казахский, и его роль с каждым годом растет. Но в то же время мы очень рады тому, что у нас в стране все знают русский язык, потому что это наше, как я еще раз скажу, такое преимущество", - отметил дипломат.

Посол обратил внимание, что в примерно 3 из 7 тыс. школ в Казахстане обучение ведется на русском языке. Это помимо того, что изучение русского во всех школах является обязательным, подчеркнул он.

"Русский язык - это язык, который, как мы считаем в Казахстане, дает нам конкурентную способность", - заявил он.