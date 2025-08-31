При этом Эрик Трамп отметил, что ему нравится мир бизнеса

ТОКИО, 31 августа. /ТАСС/. Сын президента США Эрик Трамп не исключил, что в будущем может баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов. Таким образом он ответил на вопрос в интервью японской газете Nikkei.

"Я не говорю "нет", но я также и не говорю "да", - привело издание его слова. Как отмечает газета, Эрик Трамп сказал, что он "никогда не исключает этого", но признался, что ему нравится мир бизнеса.

Эрик Трамп управляет криптовалютной компанией World Liberty Financial.

Сам президент США Дональд Трамп 5 августа заявил, что "скорее всего", не будет принимать участие в президентских выборах вновь. Конституция США запрещает избрание одного и того же человека на пост главы государства более двух раз. Несмотря на это, он неоднократно говорил на публике, что не исключает возможности баллотироваться при определенных условиях на пост главы государства и в третий раз.