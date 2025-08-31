Как уточнил председатель КНР, война сопротивления японской агрессии была "самой продолжительной, масштабной и кровопролитной борьбой за национальное освобождение"

ПЕКИН, 31 августа. /ТАСС/. Власти и народ Китая будут оказывать решительное противодействие попыткам исказить историю Второй мировой войны. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Любая попытка отрицать, исказить или даже приукрасить историю вторжения встретит решительное сопротивление китайского народа, всех народов мира. Необходимо отстаивать правильную историческую точку зрения на Вторую мировую войну, защищать авторитет и позицию ООН, твердо отстаивать достижения победы в этой войне", - приводит Центральное телевидение Китая выдержки из статьи Си Цзиньпина, которая будет опубликована 1 сентября в партийном журнале "Цюши".

Как уточнил председатель КНР, война сопротивления японской агрессии была "самой продолжительной, масштабной и кровопролитной борьбой за национальное освобождение, которую китайский народ вел против иностранных захватчиков в новейшую эпоху". По словам Си Цзиньпина, великий дух сопротивления агрессорам - "бесценное духовное достояние народа Китая, навсегда служащее мощным стимулом для преодоления всех трудностей и стремления к великому возрождению китайской нации".

"Мы должны поддерживать этот дух, с решимостью и мужеством преодолевать все трудности, не поддаваясь им, смело бороться, преуспевать в созидании, неустанно стремиться к национальному возрождению, вплоть до достижения окончательной победы", - подчеркнул Си Цзиньпин.

3 сентября в Пекине состоится масштабный парад по случаю 80-й годовщины победы над фашизмом во Второй мировой войне. На этом мероприятии в качестве главного гостя будет присутствовать президент РФ Владимир Путин. На церемонии, которая продлится 70 минут, вместе с российским лидером будут находиться председатель КНР Си Цзиньпин, лидер КНДР Ким Чен Ын, главы государств и правительств еще 24 стран. В ходе этого масштабного военного шествия Народно-освободительная армия Китая представит традиционные виды войск и новые рода вооруженных сил - 45 расчетов, передовые ракетные технологии, танки, авиацию и беспилотные системы национального производства.