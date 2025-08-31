По данным газеты, дальнейшее обсуждение возможно только, если последуют какие-либо действия со стороны президента США Дональда Трампа или конфликт будет действительно завершен

БЕРЛИН, 31 августа. /ТАСС/. Правительство Германии сняло с повестки вопрос о возможной отправке на Украину военных Бундесвера для контроля над соблюдением перемирия в случае его установления. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на источники в кабмине.

"Вопрос отправки немецких военных для наблюдения за перемирием снят с повестки "на неопределенный срок", - отметили источники. По их данным, дальнейшее обсуждение возможно только, если последуют какие-либо действия со стороны президента США Дональда Трампа или конфликт будет действительно завершен. Однако признаков того и другого пока нет, констатировали в правительстве ФРГ.

Bild отметила, что канцлер Фридрих Мерц и его заместитель Ларс Клингбайль "больше не верят" в скорую встречу президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским. В связи с этим, по их оценке, возможная отправка на Украину западных сил в рамках так называемых гарантий безопасности становится лишь перспективой далекого будущего.

Деньги вместо солдат

Даже если между Россией и Украиной будет заключено соглашение, правительство ФРГ готово помогать Киеву прежде всего деньгами, пишет Bild. По информации ее источников, Берлин делает ставку на оказание поддержки ВСУ. Конкретно власти Германии готовы взять на себя выплаты жалованья украинским военным. Газета пояснила, что сейчас они получают надбавки за участие в боевых действиях. В Киеве опасаются, что если будет заключено перемирие и эти надбавки урежут, многие украинские военные решат уйти из армии и численность ВСУ неизбежно сократится.

Кроме того, в рамках гарантий безопасности власти Германии готовы продолжать обучать украинских военных, а также нарастить производство оружия на Украине при участии немецких оборонных компаний.

Ранее Мерц не исключал возможности отправки военных Бундесвера на Украину и обещал обсудить этот вопрос в правящей коалиции. Он даже говорил о необходимости получения соответствующего мандата Бундестага.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью американскому телеканалу NBC News заявил, что вопрос гарантий безопасности вокруг украинского урегулирования должен решаться "консенсусом, учитывающим базовые интересы России". Он также подчеркивал, что обеспечение гарантий безопасности Украины путем "иностранной военной интервенции на какую-то часть украинской территории" для России будет неприемлемым.