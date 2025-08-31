Турецкие власти разработали практические решения для смягчения глобальных последствий, вызванных российско-украинским конфликтом, отметил лидер республики

АНКАРА, 31 августа. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна реализовала практические шаги в рамках урегулирования конфликта на Украине и продолжит терпеливо прилагать дипломатические усилия в рамках мирного процесса. Об этом Эрдоган написал в обнародованной его администрацией статье для китайского издания People's Daily в рамках его участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в КНР.

"Мы разработали практические решения для смягчения глобальных последствий, вызванных российско-украинской войной, такие как черноморская зерновая инициатива. Эта инициатива обеспечила продовольственную безопасность миллионов людей по всему миру. Благодаря организации мирных переговоров в Анталье и Стамбуле нам удалось сохранить дипломатические связи, а также обеспечить открытие гуманитарных коридоров. Мы также сыграли важную роль в обмене пленными между Россией и Украиной. Совсем недавно организовали возобновленные мирные переговоры в Стамбуле и еще больше расширили свой вклад в этот процесс", - написал президент. Он напомнил, что Турция руководствуется принципом "нет победителей в войне и нет проигравших в справедливом мире" и будет "терпеливо продолжать реализовывать свою мирную дипломатию" на этом направлении.

Говоря о ближневосточном конфликте, Эрдоган указал, что "мир сотрясают кризисы беспрецедентных масштабов и сложности и, к сожалению, нынешняя международная система не в состоянии справиться с ними". "События в Газе, включая оккупацию и учиненную Израилем резню, являются одними из самых ярких примеров этой реальности. Оказывая гуманитарную помощь нуждающимся в Газе, мы также продолжаем использовать дипломатию для содействия соблюдению режима прекращения огня и защиты невинных гражданских лиц. Гарантия прочного мира в палестинском вопросе для нас очевидна. Необходимо создание полностью независимого и суверенного палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме", - указал Эрдоган.

Саммит ШОС в Тяньцзине, как отметил президент, "предоставит Турции важную площадку для выражения своей позиции по региональным и глобальным вопросам".

"Будучи партнером по диалогу на этом саммите, Турция считает своей основополагающей обязанностью донести до общественности необходимость переосмысления регионального мира, развития, безопасности и экономических вопросов, а также справедливости, равенства и более инклюзивного понимания мирового порядка в международных отношениях", - подчеркнул Эрдоган.