Его нагнала нацистская смерть, указала Ольга Игнатьева

РИМ, 31 августа. /ТАСС/. Ликвидация экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия стало отмщением одному из прямых виновником трагедии в Одессе в мае 2014 года. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС заявила выжившая в тех трагических событиях активистка, русская одесситка Ольга Игнатьева, живущая в Италии в статусе политической беженки.

"Не скажу, что испытываю радость, но определенное чувство отмщения одному из прямых виновников бойни", - сказала она. "Его нагнала нацистская смерть, причем во Львове, в логове бандеровцев", - продолжила она. Участница одесских событий видит особый знак в том, что это произошло накануне дня города Одессы. Игнатьева является прямым свидетелем того, что Парубий был одним из организаторов массовых убийств. Она пишет об этом в своей книге, вышедшей в Италии несколько лет назад. В ней собраны документальные материалы и фотографии событий в Одессе.

2 мая 2014 года радикалы "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) и так называемой самообороны майдана напали на палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы окружили здание и подожгли его. В тех трагических событиях, по официальным данным МВД Украины, погибли 48 человек, более 240 пострадали. Власти объявили зачинщиками беспорядков исключительно сторонников "антимайдана". Однако продолжавшееся несколько лет следствие так и не смогло доказать в суде их вину. В результате все, кого удалось изначально задержать, были оправданы по этому делу. До сих пор ответственные не получили справедливого наказания, а расследование было фальсифицировано и саботировано украинскими властями.

Парубий был застрелен 30 августа во Львове неизвестным. Стрелявший скрылся. Он родился 31 января 1971 года во Львовской области. С 27 февраля по 7 августа 2014 года занимал должность секретаря Совбеза. С 14 апреля 2016 года по 29 августа 2019 года был спикером Верховной рады. Активно участвовал в госперевороте на Украине в 2014 году, по данным иностранных экспертов, он руководил снайперами, стрелявшими в людей на Майдане. Кроме того, его обвиняли в причастности к трагедии в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. 1 ноября 2018 года был внесен в санкционный список РФ.