Брюссель считает эту страну "прифронтовым государством", находящимся на границе с РФ и Белоруссией, отметила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен

БРЮССЕЛЬ, 31 августа. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала Польше "новые военные дотации" из бюджета Евросоюза, поскольку Брюссель считает эту страну "прифронтовым государством, находящимся на границе с Россией и Белоруссией". Об этом она заявила на пресс-конференции на польско-белорусской границе в Крынках у двухметрового забора с колючей проволокой, построенного на деньги ЕС, в рамках своего турне "по семи прифронтовым государствам ЕС".

"В новом бюджете ЕС (семилетнем бюджетном плане, подготовленном Еврокомиссией на 2028-2034 годы - прим. ТАСС) мы предоставим Польше дополнительное финансирование, поскольку она является прифронтовым государством", - сказала фон дер Ляйен.

"Я хочу выразить европейскую солидарность с Польшей как европейским прифронтовым государством", - заявила она. Фон дер Ляйен высказала мнение, что Польша якобы на протяжении многих лет была "целью подлых гибридных нападений", не уточняя, кто и как нападал на страну.

Фон дер Ляйен вновь повторила, что в семилетний бюджетный план Еврокомиссия закладывает "увеличение военных инвестиций в пять раз и увеличение расходов на военную мобильность в 10 раз". Под термином "военная мобильность" в Брюсселе подразумевается транспортная инфраструктура для быстрой переброски войск и вооружений со всей Европы и потенциально из Великобритании и США к границам России и Белоруссии.

Термин "прифронтовые государства" был введен в политический лексикон Брюсселя после саммита России и США на Аляске. В заявлении ЕК по поводу поездки фон дер Ляйен уточнялось, что "прифронтовыми" в ЕС считают все государства, которые граничат с Россией и Белоруссией" или находятся в непосредственной близости от них. Граничащие с Украиной Венгрия и Словакия к "прифронтовым" отнесены не были.