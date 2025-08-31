Еврокомиссия также проанализирует имеющиеся недостатки вооруженных сил

БРЮССЕЛЬ, 31 августа. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) в ближайшие недели представит дорожную карту нового увеличения военных инвестиций в Евросоюзе, которая будет утверждена на саммите ЕС в октябре. Об этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на пресс-конференции на польско-белорусской границе в Крынках у двухметрового забора с колючей проволокой, построенного на деньги ЕС, в рамках своего турне "по семи прифронтовым государствам ЕС".

"В ближайшие недели мы подготовим дорожную карту, как инвестировать дополнительные деньги в оборону и европейские военные возможности. Мы проанализируем имеющиеся недостатки наших вооруженных сил, и то, как мы сможем их ликвидировать к 2030 году. В этом плане будут четкие цели и промежуточные этапы, поскольку только то, что измерено, может быть выполнено. Мы проанализируем и примем ее на заседании Европейского совета в начале октября", - заявила фон дер Ляйен.

Журналистам не дали задать вопросы.

Фон дер Ляйен проводит с 29 августа по 1 сентября поездку по так называемым "прифронтовым государствам ЕС". Судя по практически идентичным заявлениям, которые она сделала к настоящему моменту в Эстонии, Латвии, Финляндии и Польше, этот визит должен служить усилению военной пропаганды Еврокомиссии в преддверии дискуссии о новом семилетнем бюджете ЕС на 2028-2034 год.

Проект данного бюджета предусматривает увеличение в 5-10 раз военных и военно-инфраструктурных расходов ЕС. Эти изменения также приведут к очередному значительному расширению полномочий Еврокомиссии по отношению к компетенциям национальных правительств стран ЕС.