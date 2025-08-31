Открытие учений состоялось в Витебске на площади Победы и в мемориальном комплексе "Освободителям Витебска - советским воинам, партизанам и подпольщикам"

ВИТЕБСК, 31 августа. /ТАСС/. Более 2 тыс. военнослужащих и 450 единиц вооружения примут участие в учениях ОДКБ в Белоруссии. Об этом сообщили журналистам в Объединенном пресс-центре учений ОДКБ.

На территории республики проводятся совместные учения с Коллективными силами оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ "Взаимодействие-2025", направленные на отработку вопросов подготовки и проведения совместной операции по участию в разрешении кризисной ситуации на территории государства - члена ОДКБ, специальные учения с силами и средствами разведки "Поиск-2025", специальные учения с силами и средствами материально-технического обеспечения "Эшелон-2025".

В учениях принимают участие контингенты войск (Коллективных сил) ОДКБ Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. Среди них - воинские контингенты, формирования сил специального назначения из числа специальных подразделений органов внутренних дел (полиции), органов безопасности и специальных служб, уполномоченных органов в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также оперативные группы Объединенного штаба и секретариата ОДКБ. "Всего задействовано более 2 тыс. военнослужащих и 450 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе 9 боевых самолетов и вертолетов, свыше 70 разнотипных БПЛА", - отметили в пресс-центре.

Открытие учений состоялось в Витебске на площади Победы и в мемориальном комплексе "Освободителям Витебска - советским воинам, партизанам и подпольщикам", передает корреспондент ТАСС. В рамках торжественной церемонии делегация военнослужащих государств - членов ОДКБ и рабочих органов организации возложила цветы к памятнику "Десантникам всех поколений". В мероприятии также приняли участие ветераны воздушно-десантных войск и сил специальных операций Вооруженных сил Белоруссии, военнослужащие 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, воспитанники военно-патриотического клуба "Гвардия".

Начальник Генштаба Белоруссии Павел Муравейко отметил, что "на многострадальной и героической витебской земле <...> в годы военного лихолетья наши деды и прадеды отстояли свободу и мир. Они знали, за что умирают".

Обращаясь к участникам учений, начальник Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков обратил внимание, что продолжается расширение военного присутствия Североатлантического альянса на восточном фланге, в том числе в непосредственной близости от границ Белоруссии и России. По его словам, учитывая динамику развития обстановки, приоритетом в деятельности ОДКБ является качественное проведение мероприятий совместной оперативной и боевой подготовки. Главная их цель - отработка КСОР учебно-боевых задач по обеспечению развертывания региональной группировки войск. "Замыслы учений тесно взаимоувязаны с совместным стратегическим учением вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2025", - добавил он.