В рамках учений планируется применить самые современные способы ведения боевых действий на основе опыта последних военных конфликтов, отметил начальник Генштаба республики Павел Муравейко

ВИТЕБСК, 31 августа. /ТАСС/. Военнослужащие во время учений ОДКБ в Белоруссии отработают противодействие гибридным угрозам. Об этом заявил журналистам начальник Генштаба республики Павел Муравейко.

"От гибридных угроз. На сегодня в чистом виде агрессия - это маловероятно. А эти угрозы предусматривают комплексное воздействие в информационной сфере, действия деструктивных элементов внутри страны, незаконных вооруженных формирований с проникновением через государственную границу или создание диверсионно-разведывательных групп, воздействие и применение беспилотной авиации с нарушением воздушного пространства. Вот этот весь комплекс в совокупности будет представлен на учениях, и вопросы комплексного противодействия им будут отработаны", - сказал он.

По словам Муравейко, в рамках учений планируется применить самые современные способы ведения боевых действий на основе опыта последних военных конфликтов: применение беспилотных авиационных комплексов, роботизированных систем, средств радиоэлектронной борьбы; развертывание средств связи и коммуникаций с использованием последних достижений IT-систем.

На территории республики начались совместные учения с Коллективными силами оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ "Взаимодействие-2025", направленные на отработку вопросов подготовки и проведения совместной операции по участию в разрешении кризисной ситуации на территории государства - члена ОДКБ, специальные учения с силами и средствами разведки "Поиск-2025", специальные учения с силами и средствами материально-технического обеспечения "Эшелон-2025".