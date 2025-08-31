В Амстердаме прошла демонстрация против поставок оружия Украине

Акция собрала несколько десятков человек

АМСТЕРДАМ /Нидерланды/, 31 августа. /ТАСС/. Демонстрация в поддержку мира и против поставок оружия Украине прошла на площади Дам в Амстердаме. Как передает корреспондент ТАСС, акция собрала несколько десятков человек и продлилась около двух часов.

Ее организатором выступила инициативная группа "Народы за мир" (Volkeren Voor Vrede). В митинге на площади Дам приняли участие многие нидерландские активисты за мир, включая представителя Ассоциации антифашистов Нидерландов Шурда де Гроота и пропалестинского активиста Джорджа Янсена. В этот раз в фокусе мероприятия были не только события на Украине, но и ситуация на палестинских территориях, где Израиль продолжает вести военные действия.

"Люди начинают просыпаться. Они видят, что происходит, в том числе в Палестине. Но власти снова и снова оглушают их новой ложью", - заявил в своем выступлении Янсен. По его словам, во многих случаях, в том числе в отношении украинского и палестино-израильского конфликтов, тема исторической справедливости "намеренно вырезается из новостей" и замалчивается западными властями.

В ходе акции также звучала музыка в исполнении известной нидерландской аккордеонистки и певицы Като Флейтсмы. Многие участники принесли с собой нидерландские флаги и плакаты с надписями "За мир с Россией" и "Нет поставкам оружия". За проведением демонстрации наблюдала полиция.