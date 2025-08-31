Минтруд планирует сократить пособие, размер которого достигает €563, на 30% для тех, кто без уважительной причины пропустит консультацию в центре занятости, сообщила газета

БЕРЛИН, 31 августа. /ТАСС/. Министр труда и социальных дел ФРГ Бербель Бас (Социал-демократическая партия Германии) хочет ужесточить меры воздействия на получателей гражданских пособий (B rgergeld), которые выплачиваются в том числе украинским беженцам, за отказ от трудоустройства. Соответствующее распоряжение будет представлено 10 сентября, пишет газета Bild.

Минтруд планирует сократить пособие, размер которого достигает €563, на 30% для тех, кто без уважительной причины пропустит консультацию в центре занятости. Если трудоспособный человек неоднократно отказывается от предложений работы, ему отменят выплату B rgergeld. "Сигнал ясен: мы помогаем на пути поиска работы, но для этого нужно участвовать в процессе. Все остальное несправедливо по отношению к тем, кто встает каждый день на работу", - заявила газете министр. За пропуск записи на прием в центре занятости предусмотрено урезание пособия на 10%.

Кроме того, согласно распоряжению Минтруда, в 2026 году не предусмотрено индексации гражданского пособия, что связано со снижением уровня инфляции в стране.

Ранее газета Bild сообщила, что Германия потратила в 2024 году рекордные €46,9 млрд на выплату только гражданских пособий. Из них €22,2 млрд получили лица без паспортов ФРГ, а в числе иностранных реципиентов B rgergeld преимущественно были украинцы. В 2024 году им было выплачено около €6,3 млрд.

О B rgergeld

Этот вид помощи обычно полагается гражданам Германии и резидентам, которые потеряли работу или оказались в сложном финансовом положении. Преимуществом B rgergeld, помимо того, что их размер выше базовой материальной помощи беженцу (€460) на €103, является то, что их получатели имеют право сразу же посещать языковые курсы, работать, пользоваться консультационными и квалификационными услугами центров занятости. Как правило, B rgergeld начисляются до тех пор, пока соискатель, предварительно зарегистрировавшийся на бирже труда, не найдет новую работу. Плюс к этому пособие подразумевает доступ ко всем медуслугам, страховые взносы оплачивает государство.