При этом канцлер Германии утверждал, что его страна выступает против окончания конфликта путем капитуляции Киева

БЕРЛИН, 31 августа. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что конфликт на Украине продлится еще долгое время.

В интервью телеканалу ZDF он отметил, что, как показывает история, "по большому счету существуют две возможности завершения военных конфликтов - или военное поражение одной [стороны] от другой [стороны], или экономическое либо военное истощение". Мерц считает, что пока якобы оба варианта не подходят для описания нынешней ситуации на Украине. "Так что я мысленно настраиваюсь на то, что эта война может продлиться еще долго", - подытожил он.

При этом канцлер утверждал, что его страна выступает против окончания конфликта путем капитуляции Киева. "Мы пытаемся положить ему конец как можно скорее, но совершенно точно не ценой капитуляции Украины", - сказал Мерц. Он признал, что "войну можно завершить уже завтра, если Украина капитулирует". "Но тогда послезавтра настанет очередь следующей страны, а потом послепослезавтра наш черед. Это не вариант", - утверждал канцлер.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в воскресенье журналистам ВГТРК, что европейская партия войны сохраняет свой тренд и не унимается, что контрастирует с подходом, которого придерживаются президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп.