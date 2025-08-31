МО Белоруссии: на учениях "Запад-2025" отработают применение ядерного оружия

Учения пройдут с 12 по 16 сентября на территории Белоруссии

ВИТЕБСК, 31 августа. /ТАСС/. Планирование применения ядерного оружия будет отработано участниками учений "Запад-2025". Об этом заявил журналистам начальник Генштаба Белоруссии Павел Муравейко.

"В рамках учений планирование применения всех видов оружия предусматривается. Нельзя применять то, что, скажем так, несет угрозу всему миру, всеобщей безопасности. А как это планировать? Будем учиться", - сказал он после окончания церемонии открытия учений ОДКБ.

Учения "Запад-2025" пройдут с 12 по 16 сентября на территории Белоруссии. Их темой станет применение группировок войск в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства. Военнослужащие Белоруссии и России планируют отработать в том числе отражение ударов с воздуха и борьбу с диверсионными группами противника.

С 31 августа по 6 сентября на территории республики в рамках совместных оперативно-стратегических учений ОДКБ "Боевое братство" запланировано проведение трех совместных и специальных учений: "Взаимодействие-2025", "Поиск-2025" и "Эшелон-2025". В них примут участие более 2 тыс. военнослужащих и 450 единиц вооружения.