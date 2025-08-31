Министр обороны Израиля заявил о ликвидации пресс-секретаря военного крыла ХАМАС

Исраэль Кац высоко оценил действия израильских военных и обещал продолжить устранять лидеров радикального палестинского движения

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 августа. /ТАСС/. Израильские военные ликвидировали в секторе Газа официального представителя военного крыла радикального палестинского движения ХАМАС Абу Убейду. Это подтвердил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац.

"Пресс-секретарь террористов ХАМАС Абу Убейда был ликвидирован в Газе и отправлен на встречу со всеми ликвидированными членами оси зла из Ирана, Газы, Ливана и Йемена на дне ада", - написал Кац в X.

Он дал высокую оценку действиям израильских военных и обещал продолжить устранять лидеров ХАМАС. "Скоро, по мере интенсификации кампании в Газе, еще больше его (Абу Убейды - прим. ТАСС) преступных сообщников - убийц и насильников из ХАМАС - присоединятся к нему там", - утверждал Кац.

Ранее 31 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил на еженедельном заседании кабмина о проведении операции по устранению Абу Убейды, но отметил, что на тот момент факт его ликвидации еще не был подтвержден.