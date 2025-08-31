31 августа, 16:41
Пашинян назвал российский и армянский народы братскими

Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Александр Патрин/ ТАСС
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
© Александр Патрин/ ТАСС
Премьер-министр Армении в разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил, что рад партнерству и диалогу между двумя странами

ТЯНЬЦЗИНЬ, 31 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита ШОС заявил, что рад партнерству и диалогу, которые существуют между двумя странами.

Встреча прошла в формате тет-а-тет.

"У нас всегда очень насыщенная повестка. Я уверен, сегодняшняя тоже, это очевидно. Очень рад тому партнерству и диалогу, которые между нами сложились. <...> Наш личный диалог, и конечно же, очень активный диалог между нашими братскими странами", - сказал Пашинян на встрече. 

