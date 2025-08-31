На фото с рядом с главами государств также стоит премьер-министр Армении Никол Пашинян

ТЯНЬЦЗИНЬ, 31 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) коротко переговорил с российским лидером Владимиром Путиным. Соответствующие фотографии опубликовал близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул Первого".

Ранее Telegram-канал опубликовал совместные фотографии Лукашенко с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. Кроме того, белорусский лидер в кулуарах саммита провел короткую встречу с главой правительства Индии Нарендрой Моди.