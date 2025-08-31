При этом, когда респондентов спросили о том, каким они видят реальный путь завершения конфликта, 82% из них сразу назвали поиск компромисса на переговорах

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Большинство - 59% жителей Украины - поддерживают прекращение боевых действий и поиск компромисса на переговорах. Об этом свидетельствуют данные опроса украинской социологической группы "Рейтинг".

Так, 59% респондентов на вопрос о том, какой сценарий развития событий они бы поддержали, выбрали ответ - "прекратить боевые действия и начать поиск компромисса на переговорах". Лишь 33% высказались за продолжение боев.

При этом, когда респондентов спросили о том, каким они видят реальный путь завершения конфликта, 82% из них сразу назвали поиск компромисса на переговорах. Из них 62% высказались за поиск компромисса с привлечением других стран, 20% - на прямых переговорах с РФ. Лишь 11% опрошенных выбрали отказ от переговоров и продолжение боев до возвращения утраченных территорий.

Опрос проводился с 21 по 23 августа методом телефонного интервью. В исследовании приняли участие 1 600 респондентов, проживающих на подконтрольной Киеву территории Украины. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.