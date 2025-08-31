Нидерландские правые призвали прекратить военную и финансовую поддержку Киева

Нидерланды должны стать посредником мира, а также сфокусироваться на собственных делах, отмечает партия "Форум за демократию"

ГААГА, 31 августа. /ТАСС/. Нидерландская правая партия "Форум за демократию" (FvD) выступила за полное прекращение военной и финансовой поддержки Украины. Об этом говорится в предвыборной программе, подготовленной партией к октябрьским досрочным выборам.

"Мы больше не будем тратить миллиарды на чужие конфликты. Нидерланды должны стать посредником мира, а также сфокусироваться на собственных делах", - отмечается в документе. По оценкам FvD, Гааге необходимо выбрать путь нейтралитета "по швейцарскому образцу" и перестать участвовать "в прокси-войнах", служа "инструментом политики других государств".

Досрочные парламентские выборы в Нидерландах были назначены на 29 октября после того как правящая коалиция распалась, потому что из нее вышла крайне правая Партия свободы.

Нидерланды с 2022 года направляют Украине вооружения, боеприпасы и финансовую помощь в рамках совместных инициатив НАТО и ЕС. Власти страны планируют увеличить объем поставок вооружений Киеву, несмотря на рост бюджетного дефицита.