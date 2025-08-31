Санкции ударили по собственным гражданам и бизнесу, отмечает партия "Форум за демократию"

ГААГА, 31 августа. /ТАСС/. Нидерландская правая партия "Форум за демократию" намерена в случае прихода к власти добиваться отмены санкций против России и нормализации экономических связей с Москвой. Об этом говорится в предвыборной программе, подготовленной партией к октябрьским досрочным выборам.

"Санкции ударили по нашим собственным гражданам и бизнесу. Мы должны прекратить эту саморазрушительную политику и восстановить нормальные отношения с Россией", - отмечается в документе.

Досрочные парламентские выборы в Нидерландах были назначены на 29 октября после того, как правящая коалиция распалась в результате выхода из нее крайне правой Партии свободы.