Власти Египта отозвали охранников диппредставительства

КАИР, 31 августа. /ТАСС/. Посольство Великобритании в Каире объявило о временном закрытии своего основного здания из-за того, что власти Египта отозвали охранников диппредставительства.

"В воскресенье, 31 августа, египетские власти решили отозвать силы безопасности, охранявшие основное здание британского посольства в Каире. На фоне этого было решено закрыть здание посольства до тех пор, пока ситуация не изменится", - говорится в сообщении, размещенном в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Египетские власти инцидент пока не комментировали.