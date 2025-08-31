Передача вооружений шиитских отрядов ливанской армии не может происходить в условиях внешнего давления, заявил Набих Берри

БЕЙРУТ, 31 августа. /ТАСС/. Спикер парламента Ливана Набих Берри предложил политическим партиям вступить в общенациональную дискуссию для обсуждения вопроса о разоружении отрядов шиитского движения "Хезболлах".

"Мы считаем, что спокойный консенсусный диалог позволит разработать стратегию национальной безопасности и решить вопрос о судьбе оружия, находящегося в руках сил сопротивления", - указал политик в телеобращении, которое транслировал канал NBN.

По его словам, оружие "Хезболлах" является "гордостью Ливана" и помогло защитить страну от израильской агрессии в 2024 году. "Поэтому передача вооружений шиитских отрядов ливанской армии не может происходить в условиях внешнего давления", - отметил он.

Как подчеркнул Берри, ливанское правительство полностью выполнило свои обязательства в соответствии с соглашением о перемирии от 27 ноября 2024 года. "Израиль, напротив, сохраняет под своим контролем пять пограничных районов и продолжает агрессивные действия, убивая ливанцев и не давая жителям более 30 населенных пунктов вернуться в свои дома", - утверждал спикер.

5 августа правительство Ливана одобрило разработку плана поэтапного разоружения всех военизированных формирований в стране, включая "Хезболлах", в соответствии с требованиями США и Израиля. Он должен быть утвержден на заседании кабинета министров 5 сентября. Предусматривается, что в обмен на передачу шиитскими отрядами 50% своего ракетного арсенала ливанской армии Израиль начнет вывод войск из пяти пограничных районов, оставшихся под оккупацией.

Генсек "Хезболлах" шейх Наим Касем заявил 25 августа об отказе шиитских бойцов передать оружие в руки ливанской армии в условиях продолжающихся военных действий со стороны Израиля. Он указал, что такой шаг "противоречит национальным интересам".