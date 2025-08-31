На это потребуется более $520 млрд, считает глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. На восстановление Украины потребуется более $520 млрд, что составляет почти три ВВП страны. Об этом заявил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Согласно отчету [Всемирного банка], на восстановление нам нужно больше $520 млрд, это огромные деньги. Для сравнения - это немного меньше, чем три наших ВВП", - сказал он в эфире YouTube-канала "Новости Live".

По его словам, украинские власти уже ищут эти деньги. "Безусловно, уже сегодня мы работаем и правительство работает над тем, чтобы привлечь деньги на восстановление. Есть определенные программы, механизмы, инструменты, которые используются для того, чтобы эти деньги привлечь и восстановление произошло", - добавил депутат.

Ранее в Киеве неоднократно признавали, что власти страны способны покрывать расходы только на военные нужды, а все остальные сферы нуждаются в финансировании за счет зарубежной помощи. При этом большая часть средств для функционирования различных институтов выделяется Киеву Западом в виде кредитов, а не грантов. Как отмечал бывший украинский премьер-министр (2010-2014) Николай Азаров, без западного кредитования Украина перестанет существовать как государство.