В поздравительной телеграмме российский президент отметил динамично развивающиеся отношения с республикой в духе стратегического партнерства и союзничества

ТАШКЕНТ, 31 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил узбекскому коллеге Шавкату Мирзиёеву поздравительную телеграмму по случаю Дня независимости Республики Узбекистан. Об этом сообщается на сайте пресс-службы Мирзиёева.

"Уважаемый Шавкат Миромонович! Примите сердечные поздравления по случаю национального праздника вашей страны - Дня независимости. <...> Отношения между нашими государствами динамично развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Налажена эффективная координация усилий в рамках СНГ, ШОС и других многосторонних структур", - приводит слова российского лидера пресс-служба президента Узбекистана.

Путин подчеркнул, что республика добилась впечатляющих успехов в социальной и экономической сферах, пользуется растущим авторитетом на мировой арене и вносит конструктивный вклад в решение многих важных вопросов региональной и международной повестки дня.

"Уверен, что мы будем и впредь всемерно наращивать взаимовыгодные российско-узбекистанские связи на всех направлениях, - отметил он. - Это в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов, идет в русле упрочения безопасности и стабильности в Центральной Азии".

Президент РФ также пожелал Мирзиёеву крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Узбекистана - благополучия и процветания.

31 августа 1991 года на внеочередной сессии Верховного совета Узбекской ССР в Ташкенте были приняты постановление "О провозглашении государственной независимости Республики Узбекистан" и закон "Об основах государственной независимости Республики Узбекистан". В тот же день было установлено, что 1 сентября отмечается День независимости республики.