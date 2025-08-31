Глава Еврокомиссии поприветствовала планы болгарских властей нарастить производство пороха и снарядов натовских калибров

СОФИЯ, 31 августа. /ТАСС/. В начале конфликта на Украине треть оружия Киеву поставила Болгария. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе пресс-конференции на Военно-механическом заводе в городе Сопот - крупнейшем в Болгарии заводе по производству боеприпасов.

"Я хочу сказать спасибо Болгарии. В начале конфликта одну треть оружия, которое использовала Украина, поставляла Болгария", - сказала фон дер Ляйен.

Она приветствовала планы Болгарии "нарастить производство пороха и снарядов натовских калибров", значительная часть которого "предназначена для Украины".

Глава ЕК отметила, что это позволит создать в Сопоте 1 тыс. новых рабочих мест. Она повторила, что к концу года производство снарядов в ЕС достигнет 2 млн единиц и "будет продолжать расти".

Фон дер Ляйен посетила Болгарию в рамках турне по так называемым "прифронтовым государствам", в список которых вошли страны Балтии, Финляндия, Польша, Румыния и Болгария. Из стран, граничащих с Россией, Белоруссией и Украиной, в этот список Еврокомиссия не включила Венгрию и Словакию. В каждой из стран глава ЕК посещает военные объекты и призывает форсировать процесс милитаризации Европы.