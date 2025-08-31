В частности, Евросоюз продолжит финансирование программы подготовки военнослужащих ВСУ, сообщила Урсула фон дер Ляйен

ЛОНДОН, 31 августа. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) продолжит направлять средства из своего бюджета на поддержку Украины по завершении конфликта. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в интервью британской газете Financial Times.

По ее словам, "дополнительные выплаты должны быть предусмотрены для украинских вооруженных сил". В частности, Евросоюз продолжит финансирование программы подготовки военнослужащих ВСУ.

Фон дер Ляйен также заявила, что у ЕС имеется "четкая дорожная карта" размещения войск европейских стран на территории Украины после урегулирования конфликта, которая была согласована с администрацией президента США Дональда Трампа. "Президент Трамп заверил нас, что там будет американское присутствие как часть поддержки", - сказала она.