Состояние Михала Стрнада оценивается в €13,5 млрд

ПРАГА, 31 августа. /ТАСС/. Самым богатым гражданином Чехии является владелец оружейного холдинга CSG Михал Стрнад. Его состояние оценивается в 330 млрд крон (около €13,5 млрд), сообщил новостной портал Irozhlas.

По его данным, стоимость активов магната за последний год значительно возросла. Это обусловлено увеличением спроса на различные вооружения во время военных конфликтов в мире.

Стрнад по размеру состояния обогнал владелицу финансового холдинга PPF Ренату Келлнерову. Активы ее и членов ее семьи оцениваются в 315 млрд крон (примерно €12,8 млрд). Даниэл Кржетинский (около €11,4 млрд), контролирующий энергетическую и промышленную группу, замыкает "тройку" самых состоятельных чехов.

Владелец агрохолдинга Agrofert Андрей Бабиш занимает восьмое место в списке (приблизительно €3,5 млрд). Бывший премьер-министр республики возглавляет движение АNО ("Акция недовольных граждан"), которое имеет самые высокие шансы на победу на парламентских выборах в октябре.