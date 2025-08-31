СМИ предполагают, что контактная морская мина была принесена на румынское побережье из зоны боевых действий на Украине

БУХАРЕСТ, 31 августа. /ТАСС/. Морская мина была обнаружена на черноморском пляже близ румынского населенного пункта Ваду (уезд Констанца) и уничтожена военными. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Румынии.

О подозрительном металлическом предмете сферической формы по телефонному номеру экстренных вызовов 112 сообщил местный житель. Сотрудники полиции оцепили зону и вызвали военных, которые доставили мину на полигон Капу Мидия и уничтожили путем подрыва.

СМИ предполагают, что контактная морская мина была принесена на румынское побережье из зоны боевых действий на Украине, ее происхождение не уточняется. Это не первый случай, когда течения приносят мины к румынскому побережью.

Ранее Центр общественных связей ФСБ сообщал, что установленные ВМС Украины на подходах к портам в Черном море мины могут дрейфовать в сторону Босфора из-за обрывов тросов. Точное число мин не называлось, но, предположительно, речь может идти о нескольких сотнях.