Дело экс-президента бразильское правительство называет одним из ключевых факторов американской тарифной политики

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 31 августа. /ТАСС/. Руководство Бразилии готовится к введению новых ограничительных мер со стороны США после начала судебного процесса над бывшим президентом республики (2019-2022) Жаиром Болсонару, обвиняемым в попытке государственного переворота. Об этом сообщил местный портал G1 со ссылкой на источники.

Судебный процесс над бывшим лидером страны начинается 2 сентября. Администрация действующего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы ожидает усиления санкционного давления США, поскольку считает дело Болсонару одним из ключевых факторов тарифной политики Белого дома в отношении республики, пишет G1.

В то же время, как отмечает портал, в Бразилиа уже начали готовить ответные меры на пошлины Вашингтона, которые были введены ранее в августе и достигают 50% на ряд товаров. При этом власти страны считают, что зеркальный ответ на действия США будет возможен только после тщательного анализа возможных последствий для национальной экономики, сообщает G1.

Болсонару является одним из обвиняемых по делу о заговоре с целью не допустить прихода к власти Лулы да Силвы в январе 2023 года. Приговор экс-президенту может быть вынесен уже к октябрю.