Мужчине запретили въезд в республику и в зону Шенгена на 10 лет

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Польские власти депортировали из страны украинца, который грозился в соцсетях поджигать дома поляков в ответ на блокировку президентом Польши Каролем Навроцким продления социальной помощи для украинских граждан. Об этом сообщил глава МВД республики Марчин Кервиньский.

"У этой истории есть свой финал: гражданин Украины, угрожавший поджогами в размещенных в интернете видеороликах, был насильно сопровожден и депортирован на Украину сотрудниками погранслужбы", - написал Кервиньский в X. К публикации прикреплено видео, на котором запечатлен момент депортации украинца на одном из погранпереходов на границе двух стран. Как уточняет погранслужба республики, мужчине запрещен въезд в Польшу и в зону Шенгена на 10 лет.

29 августа пользователь Tik-Tok под ником stepan3336 опубликовал видеозапись. На ней он говорит на украинском языке, что "будут гореть дома", если польские власти прекратят выплату украинцам пособия на детей ("800 плюс"). В тот же день мужчину задержала полиция.

25 августа Навроцкий наложил вето на закон о продлении помощи для украинских беженцев, аргументировав свое решение необходимостью ввести ограничения на выплату детских пособий для неработающих украинцев.