Экипаж судна слышал "громкий хлопок", сообщили в Центре координации морских торговых перевозок

ЛОНДОН, 1 сентября. /ТАСС/. Танкер, атакованный недалеко от побережья города Янбу в Саудовской Аравии, ходит под флагом Либерии и принадлежит Израилю. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на британскую компанию Ambrey, специализирующуюся на морской безопасности.

Вечером 31 августа Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) получил сигнал об инциденте с судном в 40 морских милях к юго-западу от Янбу в Красном море. Как говорилось в заявлении UKMTO, экипаж судна "слышал громкий хлопок" и видел "брызги от неизвестного снаряда". В координационном центре добавили, что в результате инцидента, обозначенного как "нападение", никто не пострадал.

Ambrey предположила, что за атакой может стоять йеменское движение мятежников-хуситов "Ансар Аллах", которое с осени 2023 года наносит удары по связанным с Израилем судам в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе. Хуситы предупреждали, что не остановятся, пока не прекратится военная операция Израиля в секторе Газа.