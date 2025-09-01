Американский президент заявил, что в экономику Соединенных Штатов инвестируют более $15 трлн преимущественно за счет пошлин

ВАШИНГТОН, 1 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты в случае отмены действия таможенных пошлин могут стать страной третьего мира. Такое мнение высказал в воскресенье американский лидер Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

По его словам, в экономику США преимущественно за счет пошлин "будет инвестировано более $15 трлн". В случае если действие тарифов будет прекращено по решению суда, то "почти все эти инвестиции и многое другое будет немедленно аннулировано", отметил президент. "Во многом мы станем страной третьего мира, у которой не будет надежд на то, чтобы вновь стать великой", - заявил Трамп.

В другой публикации он также подчеркнул, что цены, в том числе на энергоносители, в стране снижаются, а "инфляции практически нет". "И все это несмотря на великолепные пошлины, которые привносят [в экономику США] триллионы долларов от стран, которые десятилетиями использовали нас", - заявил хозяин Белого дома.

Ранее Трамп сообщил, что все введенные им ранее пошлины в отношении поставок из других государств остаются в силе, несмотря на решение апелляционного суда, признавшего многие из этих тарифов незаконными.

Апелляционный суд в федеральном округе Колумбия 29 августа вынес постановление, согласно которому Трамп не обладал необходимыми полномочиями для введения многих из действующих сейчас пошлин. В их числе введенные в апреле тарифы против целого ряда государств. Вашингтонская администрация называла эти меры ответными. Постановление апелляционного суда также относится к тарифам, введенным Трампом в феврале в отношении Канады, Китая и Мексики.

Согласно решению суда, пошлины остаются в силе как минимум до 14 октября. Эта отсрочка дана вашингтонской администрации, чтобы подготовить обращение в Верховный суд США.