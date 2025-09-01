Лукашенко: участие в ШОС отвечает коренным долгосрочным интересам Белоруссии

Беларусь гордится тем, что стала полноправным участником ШОС, отметил президент республики

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Участие в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) отвечает коренным долгосрочным интересам Белоруссии и открывает дополнительные перспективы. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств ШОС.

"Беларусь гордится тем, что год назад стала полноправным участником ШОС. Это отвечает коренным долгосрочным интересам нашего государства и открывает дополнительные перспективы и обширные сферы сотрудничества. Быть частью шанхайской семьи - наш стратегический выбор", - сказал президент.

По его словам, способность сохранять открытыми каналы коммуникации и умение договариваться даже при наличии различий делает ШОС по-настоящему уникальной и жизнеспособной организацией. "В условиях нестабильной мировой обстановки единство и сплоченность - наши важнейшие преимущества", - отметил президент.

Лукашенко обратил внимание, что в настоящее время ситуация непростая, происходит формирование нового международного порядка. "Мир стремительно движется от однополярной модели - с ее претензией на исключительность и доминирование определенной группы стран - к справедливой многополярной системе, основанной на балансе интересов, уважении суверенитета и взаимном доверии", - пояснил глава государства.

Саммит ШОС проходит в Тяньцзине 31 августа - 1 сентября. В нем участвуют президент РФ Владимир Путин, лидеры более чем 20 государств, руководители 10 международных организаций. Решение о приеме Белоруссии в организацию было принято в июле 2024 года на саммите в Астане.