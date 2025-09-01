Генсек кабинета министров Японии заявил, что правительство будет внимательно следить за действиями Северной Кореи

ТОКИО, 1 сентября. /ТАСС/. Правительство Японии намерено внимательно следить за действиями КНДР, считая угрозой ее ракетно-ядерную программу. Об этом заявил генсек японского кабинета министров Ёсимаса Хаяси, комментируя посещение лидером КНДР Ким Чен Ыном новой линии выпуска ракетных вооружений и подписание плана наращивания производственных мощностей.

"Мы в курсе заявлений Северной Кореи. Мы всегда внимательно следим за ее действиями, в том числе военные тенденции, и активно собираем информацию. Однако я бы воздержался от того, чтобы комментировать каждое из них", - сказал генсек. Он назвал "неприемлемой ракетно-ядерную программу" КНДР, поскольку она "представляет собой угрозу миру и безопасности Японии и международного сообщества".

Хаяси повторил, что правительство будет внимательно следить за ситуацией и "сотрудничать с международным сообществом, в первую очередь с США и Республикой Кореей, в целях полного выполнения соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН". Генсек кабмина призвал КНДР отказаться от продвижения ракетно-ядерной программы.

Ким Чен Ын 31 августа посетил на военном заводе новую автоматизированную производственную линию, которая выпускает ракетное вооружение. Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи, он подчеркнул, что теперь нужно готовиться к выполнению задач, которые будут поставлены на IX съезде Трудовой партии Кореи. Ким Чен Ын одобрил три долгосрочных плана расширения производственных мощностей в сфере ракетных вооружений.