По словам президента Белоруссии, в организации рады видеть тех, кто разделяет ее ценности

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Белорусская сторона поддерживает процесс расширения Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) за счет новых участников и партнеров. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств ШОС.

"Закономерно, что в организацию стремятся новые государства. Минск поддерживает расширение ШОС за счет новых членов и партнеров. Тех, кто без оговорок разделяет ценности и основу "шанхайского духа": взаимное уважение и доверие, равенство, диалог, стремление к общему развитию", - сказал он.