Премьер-министр Индии встретился с президентом России на полях саммита ШОС

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди отметил, что ему неизменно приятно встречаться с президентом России Владимиром Путиным.

"Всегда приятно встречаться с президентом Путиным", - написал премьер в Х после встречи с российским лидером перед началом саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине.

Глава правительства разместил фотографии общения в кулуарах с Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. "Продолжается общение в Тяньцзине. Обмен мнениями с президентом Путиным и председателем Си Цзиньпином во время саммита ШОС", - написал он.

В Тяньцзине Моди также встретился с президентами Туркмении, Узбекистана, Киргизии и премьер-министром Армении. Стороны обсудили развитие двусторонних отношений.