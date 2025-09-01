У европейских стран нет ресурсов для этого, считает экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Европейские страны не смогут обеспечить никаких гарантий безопасности для Украины, для этого у них нет ресурсов. Об этом в интервью ТАСС заявила экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

"Не могут. У них нет для этого ни персонала, ни вооружений. К тому же они обязаны закупать оружие в США и не могут действовать иначе, потому что оборонная промышленность в Европейском союзе сосредоточена во Франции, Италии, немного в Испании, но в целом в ЕС нет военной промышленности мирового уровня. И главное, что показало обучение украинских военных, - когда украинские солдаты проходили подготовку в Германии или Великобритании, офицеры рассказывали, что это они обучали немцев, а не немцы или британцы объясняли им что-то", - отметила она, отвечая на соответствующий вопрос.

Кнайсль пояснила, что если у ВСУ есть боевой опыт, то у армий Европы он отсутствует. "Эти армии за последние 30 лет были сокращены, их готовили в первую очередь к спецоперациям, к действиям спецподразделений, к смене режимов - как это было, например, в Ливии. Но это не армии, способные вести настоящую войну в течение многих лет. И в этом заключается большая проблема", - указала экс-министр иностранных дел.

"Если речь идет о гарантиях безопасности, если ЕС, который за последние три года все больше превращается в военный союз, попытается создать что-то вроде статьи 5 [Североатлантического договора], - а мы знаем, что Украина в НАТО не войдет, это факт, - и если теперь Европейский союз и заявит: если одно из государств ЕС будет атаковано, все остальные немедленно придут на помощь, - я не верю, что такой аналог статьи 5 вообще сможет появиться на уровне ЕС", - подчеркнула Кнайсль.

Полный текст интервью будет опубликован в 15:00 мск.