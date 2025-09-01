Токаев высказался за развитие региона, включающего Казахстан, РФ, КНР и Монголию

По словам президента Казахстана, необходимо развивать потенциал инициативы "Трансалтайский диалог"

АСТАНА, 1 сентября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал инициативу "Трансалтайский диалог", нацеленную на развитие региона, объединяющего Казахстан, Россию, Китай и Монголию. Об этом сообщили в пресс-службе главы Казахстана.

"Перспективной выглядит новая инициатива налаживания "Трансалтайского диалога", нацеленная на эффективное задействование потенциала уникального по территории, численности населения и экономической мощи евразийского "алтайского региона", объединяющего Казахстан, Россию, Китай и Монголию", - приводит пресс-служба Токаева его слова, сказанные на заседании Совета глав государств ШОС.

"Для реализации масштабных планов и проектов предстоит и далее развивать транспортную взаимосвязанность между нашими государствами, совместно работать над вопросами транзитно-тарифной стратегии", - добавил Токаев.