Без этого не удастся выстроить добрососедские отношения между двумя странами, заявил Кароль Навроцкий

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Германия обязана выплатить Польше репарации за причиненный за годы нацистской оккупации ущерб, без этого не удастся выстроить подлинно добрососедские отношения между двумя странами. Об этом заявил польский президент Кароль Навроцкий в годовщину начала Второй мировой войны.

"Чтобы иметь возможность выстраивать отношения с нашим западным соседом на фундаменте правды и добрососедства, мы должны окончательно решить вопрос о репарациях, которые я как президент Республики Польша безоговорочно требую для нашего общего блага", - заявил Навроцкий на мемориале Вестерплатте в Гданьске, трансляцию выступления вел телеканал TVP Info. "Репарации не станут альтернативой исторической амнезии, но Польше как прифронтовому государству нужны справедливость, правда и прозрачные отношения с Германией, ей также нужны репарации немецкого государства", - добавил он.

Варшава в годы правления партии "Право и справедливость" (2015-2023) подняла тему выплаты ФРГ репараций за ущерб, причиненный в годы Второй мировой войны. 1 сентября 2022 года был представлен трехтомный доклад о потерях, понесенных Польшей в результате нападения нацистской Германии и оккупации в 1939-1945 годах. Заявленная итоговая сумма составила 6,2 трлн злотых (около $1,5 трлн).

В правительстве Германии неоднократно указывали, что не видят оснований для каких-либо выплат, так как в 1953 году Польша официально отказалась от репараций. Новое польское правительство во главе с Дональдом Туском отказалось от репараций в заявленном размере, предложив германской стороне найти "креативное решение" для компенсации ущерба.