Пашинян и Эрдоган договорились продолжать диалог для создания атмосферы доверия

Премьер-министр Армении и президент Турции отметили "важность шагов, направленных на установление стабильности и мира в регионе"

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели встречу на полях саммита ШОС и договорились продолжать конструктивный диалог для создания атмосферы взаимного доверия.

"Собеседники подчеркнули важность шагов, направленных на установление стабильности и мира в регионе. Премьер-министр Пашинян и президент Эрдоган подчеркнули необходимость сохранения конструктивных подходов для создания атмосферы взаимного доверия и развития региональных коммуникаций. Стороны договорились о продолжении диалога", - отмечается в релизе армянского кабмина.