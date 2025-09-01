Министр нацбезопасности страны Итамар Бен-Гвир также намерен распорядиться о захвате судов, на которых прибудут активисты, и их использовании для полицейских нужд, отмечает издание

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 сентября. /ТАСС/. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир проинформирует руководство страны о намерении разместить шведскую экозащитницу Грету Тунберг в женской тюрьме Дамон. Об этом 31 августа сообщила газета Israel Hayom.

Издание утверждает, что Бен-Гвир предложит премьер-министру Биньямину Нетаньяху не повторять июньских ошибок, когда Израиль "мягко" обошелся с направлявшимися к побережью сектора Газа на судне "Мадлин" активистами. Теперь, как сообщает газета, речь пойдет о размещении мужчин в тюрьме Кициот, а женщин - в тюрьме Дамон, условия содержания в которых строже, чем в обычных местах заключения.

Министр нацбезопасности также намерен распорядиться о захвате судов, на которых прибудут активисты, и их использовании для полицейских нужд. Israel Hayom подчеркнула, что израильский суд уже одобрил возможную экспроприацию.

В июне Тунберг уже пыталась проникнуть в сектор Газа на борту судна "Мадлин". 9 июня израильский морской спецназ захватил контроль над кораблем. Позднее задержанные пропалестинские активисты были размещены в изоляторе для нелегальных мигрантов. 10 июня Тунберг была департирована во Францию.